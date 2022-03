Juve, Giornata Internazionale della Donna: una storia a tinte bianconere

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Juventus ha pubblicato sui suoi canali social un toccante video

redazionejuvenews

"La cosa più bella dell'Arabia Saudita è la Juventus Accademy", inizia così il video pubblicato dalla Juventus sui suoi canali social in occasione della Giornata Internazionale della Donna. A parlare è una giovane ragazzina, calciatrice della Juventus Accademy dell'Arabai Saudita. "Questa è una storia di empowerment - continua il video. Nel marzo del 2021 un gruppo di ragazze ha iniziato ad allenarsi nella Juventus Accademy in Arabia Saudita. Il gruppo è composto da ragazze di varie nazionalità: slovacche, spagnole, statunitensi, australiane, saudite, libanesi, venezuelane, irlandesi. Si allenano tre volte alla settimana per continuare a crescere e vivere la loro passione. Ogni sabato giocano in un campionato locale insieme ai ragazzi. La loro voglia di sognare in grande, è l'esempio più grande. Il futuro è nelle vostre mani, inseguite sempre i vostri sogni".

Da sempre la Juventus è vicina ai temi più importanti della società contemporanea, dal riscaldamento globale fino ai diritti delle donne. E se in Italia il calcio femminile comincia ora ad essere una realtà consolidata, in molte altre parti del mondo non è così. Per questo l'impegno del club in Arabia Saudita è così importante: dare spazio a tutti di esprimere le proprie emozioni e inseguire i propri sogni.

La Juventus Women in Italia è una delle squadre più forti del campionato di Serie A, prima in classifica a punteggio pieno. Una vera e propria eccellenza. Lo stereotipo del calcio come sport "da uomini" appartiene ormai ad un'altra epoca. Sara Gama, Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, sono molte le calciatrici bianconere diventate star negli ultimi anni. Il percorso è ancora lungo ma la Juventus è sicuramente sulla buona strada. Ora per la squadra allenata da Joe Montemurro non rimane che trionfare anche in Champions League, così da portare in alto i colori e i valori bianconeri anche in Europa. Auguri a tutte le donne.