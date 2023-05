Juve, Giorgetti: “Penalizzazione? Sarebbe meglio sequestrare lo Stadium”

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervistato ai margini dell'evento Vita da Campioni, tenutosi al Foro Italico, ha parlato della Juventus. Il ministro ha risposto alle domande in merito al processo plusvalenze che coinvolgerebbe i bianconeri. Sul tema ha detto: "Se la Juventus ha fatto un falso in bilancio perché togliere i punti? Se ragionassi come l'Agenzia delle Entrate gli sequestrerei lo stadio che è di proprietà".