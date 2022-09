Juve, il borsino dei giocatori in prestito: bene Pellegrini, Ranocchia…

Come si sono comportati i giocatori della Juve in prestito? Da Pellegrini in Bundesliga fino a Dragusin in Serie B: tutti i risultati

redazionejuvenews

La quarta giornata di Serie A è ormai giunta al termine e con lei anche il calciomercato. Sono molti i giocatori della Juve attualmente in prestito, mandati a giocare altrove nella speranza trovino più spazio che a Torino. La concorrenza tra le fila bianconere è alta ed è impossibile far giocare tutti. Per questo giocatori come Arthur, Zakaria, Rovella e Pjaca nel corso degli ultimissimi giorni di mercato sono stati mandati in prestito rispettivamente al Liverpool, Chelsea, Monza e Empoli. Prima di loro avevano salutato anche Pellegrini e Cambiaso. Ma come hanno giocato i giocatori della Juventus in prestito nel corso dell'ultima giornata?

Partiamo dalle valutazioni più semplici. Zakaria, Arthur, Rovella e Pjaca, arrivati nelle rispettive squadra da poco più di 24 ore, non hanno ovviamente ancora esordito con le nuove maglie. Ci sarà tempo per giudicare le loro prestazioni. Discorso completamente opposto per Kulusevski, che tecnicamente è ancora un giocatore bianconero, in prestito con diritto di riscatto al Tottenham che diventerà obbligo a determinate condizioni. L'esterno svedese continua ad essere un titolarissimo della squadra di Conte, in campo per 75 minuti anche contro il West Ham.

Passando invece agli altri, Pellegrini è stato schierato titolare nella vittoria per 4 a 3 del suo Eintracht Francoforte contro il Werder Bremen. In Serie A Cambiaso ha giocato 46 minuti con il Bologna, che ha pareggiato 1 a 1 contro la Salernitana, mentre il giovane Ranocchia non ha trovato spazio nella sconfitta per 3-0 del Monza contro la Roma. Al contrario, 90 minuti in campo per Dragusin con il Genoa in Serie B, così come per Gori tra i pali del Perugia, sconfitto 3 a 1 dal Bari. L'ultimo giocatore bianconero in prestito è Ihattaren, attualmente infortunato. E' stata una settimana tutto sommato positivi per i giocatori della Juve in prestito, che hanno trovato tutti molto spazio. Come andrà la prossima giornata? Staremo a vedere.