Juve, Giletti: “Giuntoli è l’uomo che serviva per uscire dalla crisi”

Intervistato da Tuttosport il conduttore televisivo e grande tifoso bianconero Massimo Giletti ha parlato dell'arrivo di Giuntoli alla Juve: "D’istinto, mi viene in mente il motto del club: fino alla fine. E fino alla fine, non a caso, è stato aspettato. Per me Giuntoli vale quanto se non più di un bomber di razza: è l’uomo che serviva per uscire da una crisi societaria profonda.