Siviglia, Gil non ha paura della Juve: “C’è pressione ma abbiamo fiducia”

In vista della semifinale di ritorno di EL contro la Juve, l'attaccante del Siviglia Bryan Gil ha rilasciato un'intervista ai microfoni di As

"C'è pressione, ma non vediamo l'ora di scendere in campo - ha esordito -. Dobbiamo avere come esempio il match con lo United, anche se la Juventus è diversa. Bisogna avere fiducia. Non puoi aver paura di nessun rivale, specialmente di fronte alla tua gente.