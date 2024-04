Juve, Giannichedda: “Allegri ha il 50% di possibilità di restare”

Intervistato a Radio Bianconera, Giuliano Giannichedda ha parlato dei principali tema a sfondo Juventus a poche ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ecco le sue parole: “I bianconeri non erano al top nemmeno prima di scendere in campo per la sfida d'andata, poi abbiamo visto tutti il risultati. Quando c'è un obiettivo da raggiungere la squadra di Allegri sfodera ottime prestazioni. Sicuramente per evitare rischi bisogna giocare come a Torino. Le squadre di Tudor le conosciamo in termini di agonismo. La Lazio tenterà di sovvertire il risultato, tanto più trovandosi di fronte ad una partita che può salvarle la stagione. La Juve però non deve pensare all'avversario, ma a se stessa e se scende in campo come sa, considerando il 2-0 di Torino, ovviamente parte da favorita. Rispetto al futuro di Allegri, credo abbia il 50% di possibilità di restare. Ora è necessario pensare agli obiettivi stagionali, poi tecnico e società dovranno sedersi attorno ad un tavolo e decidere cosa fare”.