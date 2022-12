Juve, Giampiero Boniperti e i Mondiali 1950 e 1954

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha ricordato i mondiali di Gianpiero Boniperti . Ecco il comunicato: "Giampiero Boniperti ha partecipato a due edizioni del Mondiale e in ognuna di esse – nel 1950 e nel 1954 – ha preso parte a una sola partita. Un periodo, il suo, dove lui è stato la stella del calcio italiano , tanto da rappresentarlo in una memorabile sfida del Resto del Mondo contro l'Inghilterra, mentre la Nazionale ha vissuto stagioni di grande difficoltà.

Il 1950 è un anno fondamentale nella carriera di Boniperti. A soli 21 anni trascina la Juventus alla conquista dello scudetto con 21 gol in campionato. Il ragazzo è già un veterano, è al suo quarto campionato in Serie A e in Nazionale ha debuttato nel novembre del 1947. Ma l'Italia che va al quarto Mondiale della storia non ha molti modi per difendere il titolo di campione in carica conquistato nel lontano 1938, prima della tragedia della guerra.