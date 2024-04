Juve, Giaccherini: “La rosa va messa in condizione di rendere meglio”

Emanuele Giaccherini ha parlato della rosa della Juventus: per l'ex bianconero, l'attuale roster potrebbe rendere di più in altre condizioni

Dagli studi di DAZN, Emanuele Giaccherini ha parlato della rosa della Juventus in seguito al successo della squadra bianconera contro la Fiorentina. Per l'ex giocatore de La Vecchia Signora, il successo non eluderebbe le difficoltà riscontrate nell'ultimo periodo, ne convincerebbe sul piano del gioco. Ecco le sue parole: "La Juve è una squadra forte con una rosa importante. È il gioco che non fa risaltare le potenzialità della squadra. I 3 dietro sono forti, Szczesny porta punti. Davanti solo Lautaro-Thuram sono una coppia meglio assortita di Vlahovic-Chiesa. In mezzo c’è Rabiot. Serve più qualità nello sviluppo del gioco per essere maggiormente competitivi".