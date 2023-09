Juve, Ghisoni: “Il miglior Locatelli visto con il Sassuolo”

Intervenuto su Tmw, Paolo Ghisoni ha parlato di Manuel Locatelli. Per il direttore de La Giovane Italia, il centrocampista della Juventus sarebbe arrivato a una fase cruciale della sua carriera. Nonostante ciò, il meglio lo aveva mostrato prima di arrivare a vestire bianconero: "Il miglior Locatelli lo abbiamo visto a Sassuolo, come play davanti alla difesa con i due centrali che si allargavano. Se non fosse stato sfegatatamente juventino, rientrando in quella operazione, il procedimento sarebbe stato: De Zerbi che consigliava all’amico Guardiola di portarlo al Manchester City, considerato che in quel periodo aveva attirato le attenzioni della Premier League. Era una valida alternativa, come trame di gioco, per quello che voleva Guardiola".