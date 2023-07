Per la difesa della Juve torna l'idea Pavard: secondo Sky Sport De i bianconeri hanno chiesto informazioni al Bayern Monaco per il francese

Dall'addio di Vlahovic al possibile arrivo di Lukaku , passando per Bonucci ormai fuori rosa: sono giornate ricche di emozioni in casa Juve. La dirigenza bianconera ha molto a cui pensare.

Secondo quanto riportato in Germania da Sky Sport De, per la difesa i bianconeri avrebbero chiesto informazioni al Bayern Monaco per Benjamin Pavard.