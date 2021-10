Gentile: “La Juve è tornata a vincere e questa è l’unica cosa che conta”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino e leggenda bianconera Claudio Gentile ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino e leggenda bianconera Claudio Gentile ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri: «L'inizio di stagione in salita non mi aveva preoccupato, perché finché non passano 12-15 partite non si può dare un giudizio su una squadra. E infatti dopo quel momento difficile ha battuto il Chelsea, ha vinto il derby, ha infilato una serie di sei vittore di fila. Allegri è stato bravo, pur avendo dei problemi iniziali: è riuscito a recuperare la Juve per come ce la aspettiamo. La squadra ha saputo trovare la sua quadratura. Io credo che finora Allegri, i giocatori e tutta la società siano stati focalizzati nel ritrovare la solidità e la capacità di portare a casa le partite. Lo spirito della vecchia guardia, a partire dai difensori».

La Juventus però soffre terribilmente, soprattutto in attacco. Sarà un problema alla lunga? Gentile non ha dubbi: «È vero che anche la prestazione contro lo Zenit, come ha detto lo stesso Allegri, non è stata certo esaltante, ma in questi momenti l’importante è vincere, poi puoi trovare la condizione strada facendo. Se trovi il successo è già un ottimo segnale. Abbiamo visto tutti che non è ancora una Juventus fantastica, non lascia negli occhi e nei ricordi momenti bellissimi, però è importante quando non si è ancora al 100 per cento della condizione e della quadratura della squadra saper arrivare alla vittoria, anche con la sofferenza».

«Dybala è un giocatore importantissimo: prima tornerà sul campo prima vedremo una Juve diversa- ha esclamato l'ex terzino. Il prossimo compito di Allegri è quello di metterlo subito in condizione di essere il trascinatore di questa squadra. Ma quello che conta è vedere che la squadra ha ritrovato una certa mentalità. E che riesce a imporre in campo la propria volontà. Poi dovrà imporre anche il proprio gioco e questo verrà strada facendo. L’importante è vincere, come vinci non interessa nessuno. L’obiettivo principale per i bianconeri devono essere sempre i tre punti, poi se viene anche il bel gioco è una cosa in più».