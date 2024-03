I tifosi non abbandonano la Juve: Stadium sold out contro il Genoa

Nonostante il periodo complicato i tifosi della Vecchia Signora non abbandonano la Juve: Stadium sold out contro il Genoa

Non è un periodo facile per la Juve, reduce da appena sei punti conquistati nelle ultime sette partite di Serie A. Lo scudetto è ormai un'utopia e ai bianconeri non resta che combattere per un posto in Champions League. Nonostante questo i tifosi non hanno abbandonato la Vecchia Signora.