Juve-Genoa, Rovella assente: il comunicato del club

Ecco il comunicato ufficiale del Genoa sulle condizioni dei due giocatori

Dopo aver ottenuto 3 punti contro la Salernitana, ora la Juve proverà a fare bottino pieno anche nel prossimo impego contro il Genoa all'Allianz Stadium. La vittoria contro i campani ha riportato una boccata di ossigeno in un momento di totale apnea per tutto il mondo bianconero, piu che mai frastornato da tutti gli avvenimenti riguardanti il caso plusvalenze che, nelle prime ore della mattinata di oggi hanno portato ad una nuova perquisizione della Guardia di Finanza all'interno delle sedi della Continassa, per indagare approfonditamente sul trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real alla Juve.