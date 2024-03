Verso Juve-Genoa, serve una svolta: bianconeri in ritiro

Per provare a cambiare l'inerzia della stagione Massimiliano Allegri ha deciso di mandare la Juve in ritiro: testa al Genoa

Sei punti nelle ultime sette partite : dall'Empoli in avanti la stagione della Juve è stata un autentico disastro. Tanti, troppi risultati negativi con la difesa che ha fatto acqua da tutte le parti.

Per questo Massimiliano Allegri ha deciso di mandare tutta la squadra in ritiro. Serve una svolta e tutto parte dalla mentalità. La Vecchia Signora deve isolarsi, dimenticare le ultime partite e guardare solo al futuro. Vincere contro il Genoa sarebbe infatti fondamentale e darebbe la giusta carica per affrontare con positività e ottimismo la pausa nazionali.