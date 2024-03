Le probabili formazioni di Juve-Genoa: ballottaggio sulle fasce per Allegri

La Juve si prepara a sfidare il Genoa , match in programma domenica 17 marzo alle 12:30. In vista della partita andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

La Juve si prepara a schierare il consueto 3-5-2 di Allegri. In porta Szczesny, con Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea di difesa. Sulle fasce l'unico certo di un posto da titolare è Cambiaso. Per l'altro slot è ballottaggio serrato tra Iling-Junior, Kostic e Weah, con il primo al momento in vantaggio. A centrocampo spazio a McKennie, Locatelli e Miretti, mentre in attacco torna Vlahovic, con Chiesa al suo fianco.