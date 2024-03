La moviola di Juve-Genoa: direzione di gara ricca di errori, bocciato Giua

35' minuto di gioco: Chiesa va via sulla sinistra e Spence lo stende al limite dell'area di rigore. L'arbitro assegna calcio d'angolo, ma in realtà sarebbe dovuto essere calcio di punizione e giallo per il giocatore del Genoa. Giusto non dare calcio di rigore: se il fallo fosse stato commesso in area il VAR sarebbe intervenuto.