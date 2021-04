Juve-Genoa: Dybala verso una maglia da titolare

Le due squadre in campo domani a Torino

La Juventus scenderà in campo domani alle 15 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Genoa, in una partita che servirà per dare continuità alla vittoria ottenuta nella partita contro il Napoli, recupero della terza giornata del campionato. Grazie ai gol di Cristiano Ronaldo, su grande assist di Chiesa, e di Paulo Dybala, al rientro dopo l'infortunio subito il 10 gennaio scorso contro il Sassuolo, i bianconeri si sono portati a un punto dal Milan secondo in classifica, con l'Inter che ormai sembra avviata verso la vittoria dello scudetto, a più dodici punti sui bianconeri.

La partita di domani sarà molto importante per la Juventus, con Andrea Pirlo che cercherà la vittoria contro un Genoa riabilitato dalla cura Ballardini. I bianconeri dovranno dar seguito alla vittoria contro il Napoli , per mettere definitivamente alle spalle la sconfitta contro il Benevento subita tra le mura amiche prima della pausa, e il pareggio nel derby alla ripresa del campionato, risultati che hanno condannato la squadra del tecnico toscano a dire addio alle ultime speranze di rimonta per vincere il decimo scudetto consecutivo.

Ieri alla Continassa la squadra ha lavorato sulle esercitazioni tecniche e tattiche, e oggi si ritroverà nuovamente al centro di allenamento bianconero per svolgere la seduta della viglia. Dopo l'allenamento il tecnico Andrea Pirlo parlerà in conferenza stampa alle ore 15, per presentare la partita di domani. La formazione dovrebbe subire qualche cambiamento rispetto alla partita contro il Napoli, con Szczesny che riprenderà il suo posto in porta, e Demiral pronto per far rifiatare Chiellini. Al centro del campo dovrebbe rivedersi Arthur con Bentancur, mentre in attacco Paulo Dybala è il maggiore indiziato per fare coppia con Cristiano Ronaldo in attacco. Le fasce saranno le stesse della partita con i partenopei, con Danilo e Alex Sandro dietro, e Cuadrado e Chiesa sulla linea di centrocampo.