Juve, a gennaio parte la caccia ai rinforzi: attaccante e centrocampista cercasi

La partita contro il Chelsea ha mostrato le evidenti difficoltà della rosa bianconera. Per questo a gennaio la Juve cercherà rinforzi

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in casa Juventus: "Chi ha più necessità è la Juve. Si parla di un attaccante che riempia l’area. In realtà i maggiori problemi sono a centrocampo (Bentancur e Rabiot in chiara evoluzione) e sulle fasce (il discorso vale per Alex Sandro, mai così giù come in questa stagione). La Juve, vicenda attaccante a parte, qualche investimento lo dovrà fare. Non a caso ha messo gli occhi su un paio di gioielli del 2000 (Vlahovic? Non solo, anche Julian Alvarez e Lucca). Il problema è che trovare qualcuno in mezzo non è semplice: Zakaria piace molto ma è in scadenza con il Moenchengladbach e c’è una forte concorrenza inglese; Witsel non è più quello di una volta, finisce regolarmente in un’ipotetica lista, ha la stima di Allegri, però non siamo convinti della necessità di averlo per un cambio di marcia e per una maggiore qualità".