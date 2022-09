Juve, la Gazzetta avverte: “Miretti e Fagioli non potrebbero giocare insieme?”

Miretti e Fagioli sono due dei più grandi talenti di casa Juve, ma nonostante l'emergenza a centrocampo non giocano insieme: perchè?

redazionejuvenews

Nella delusione generale generata dal match contro la Salernitanaterminato tra le polemiche, c'è una cosa che può far venire un sorriso sulle labbra dei tifosi della Juve: nonostante tutto, Miretti continua ad essere titolare. Dopo anni passati a chiedersi per quale motivo i giovani non trovassero spazio, ora un 2003 è diventato un punto fisso della squadra di Allegri.

La Gazzetta dello Sport ha fatto però un passo oltre e ha analizzato la situazione: "L'altra sera, nella malinconia che sprigionava la Juve contro la Salernitana, il cambio Miretti-Fagioli ci ha intristito di più, ci sarebbe piaciuto vedere i due giovani assieme. Non possiamo sapere come sarebbe andata a finire, ma pregustavamo un titolo tipo la Juve salvata dai ragazzini. Fabio Miretti è un 2003 e ci sembra più regista. Nicolò Fagioli è un 2001 e ci pare che abbia la struttura per reggere il ruolo dell’interno, su quelli tecnici non abbiamo nessuna remora. Ci piace pensare che Miretti e Fagioli, nel loro piccolo, siano la nostra risposta agli spagnoli Pedri (2002) e Gavi (2004). Xavi li fa giocare assieme nel Barcellona, non sempre, perché nel Barça i centrocampisti abbondano: De Jong, Kessie, l’intramontabile Busquets. Qua e là capita però che l’accoppiata Pedri-Gavi sia titolare ed è un piacere vedere all’opera tanta gioventù.

L’altra sera Miretti non ha offerto la sua miglior prestazione. Meglio Fagioli: nella sua mezz’ora da subentrato ha servito un paio di palloni di grande personalità. Conosciamo le obiezioni: mancano di esperienza, si rischierebbe di bruciarli e bla bla bla. Pensiamo che siano remore condivisibili fino a un certo punto. Se uno è bravo, merita di giocare, a prescindere dall’età e dal fatto che la maglia della Juve possa pesare un quintale. Miretti e Fagioli ci suonano bene e non soltanto in chiave Juventus, il c.t. Mancini di sicuro li segue. Gavi e Pedri giocano già nella Spagna dei grandi".