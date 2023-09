Juve, la Gazzetta è sicura: “Ecco quando tornerà in campo Pogba”

Il calvario di Paul Pogba sembra senza fine, un tunnel senza via di uscita. Il centrocampista della Juve è subentrato nel corso del secondo tempo del match contro l' Empoli e dopo essere andato vicino al gol tutti i tifosi hanno sperato per un istante nel ritorno del vero Polpo.

Poi nel post partita le parole di Allegri hanno fatto tornare tutti con i piedi per terra: "Ha sentito tirare". Nuovo infortunio, nuovo stop . Per fortuna, però, gli esami strumentali hanno rilevato un semplice affaticamento .

Ma quando tornerà in campo il francese? Durante la pausa nazionali Pogba lavorerà per recuperare al meglio da questo leggero problema fisico e per questo secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe già essere a disposizione contro la Lazio. Al tempo stesso in casa Juve nessuno vuole rischiare: massima prudenza.