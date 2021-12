Juve, la Gazzetta sui conti in rosso dei bianconeri: “500 milioni di errori”

Cristiano Ronaldo? I problemi economici della Juve sono altri. Da Higuain fino a Pjaca: 500 milioni di euro sprecati

In un'interessante analisi pubblicata sulle pagine del La Gazzetta dello Sport, la rosea ha analizzato il momento di crisi economica che sta vivendo la Juventus . In questo momento infatti, anche a causa della pandemia da Covid-19, i bianconeri sono in un momento di crisi senza precedenti. Ma da dove nascono i problemi? Molti hanno puntato il dito su Cristiano Ronaldo , operazione più costosa della storia della Juventus. Senza ombra di dubbio il fuoriclasse portoghese ha influito, ma per lo meno il suo arrivo è stato positivo: ben 101 gol segnati e tanti vantaggi a livello di visibilità e sponsor.

Secondo il ragionamento fatto da La Gazzetta dello Sport, sono altri i giocatori ad aver impattato negativamente sul bilancio bianconero, pagati decisamente troppo per quello che poi hanno reso. Al primo posto c'è Gonzalo Higuain , pagato ben 122 milioni di euro (tutte le cifre tengono conto del costo del cartellino, commissioni e stipendio). Dietro l'attaccante argentino troviamo Douglas Costa e Arthur , pagati rispettivamente 87 e 85 milioni. Fuori dal podio Bernardeschi (73 milioni), Kulusevski (49 milioni), Ramsey (44 milioni), Pjaca (32 milioni), Rabiot (29 milioni) e Romero (10 milioni). Il totale speso dalla Juventus per questi nove giocatori si aggira attorno ai 500 milioni di euro.

Da Ramsey fino a Pjaca, tutti investimenti poco riusciti che molto difficilmente la Juventus riuscirà a colmare. Per questo ora la situazione in casa bianconera è così grave e alcuni giocatori sono a rischio. Se la squadra di Massimiliano Allegri non dovesse riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League sarebbe veramente un disastro, sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. A rischiare più di tutti è sicuramente De Ligt, che negli ultimi giorni è stato al centro di diverse voci di mercato. La dirigenza bianconera riuscirà a trattenere tutti i suoi pezzi più pregiati? Come detto ieri da Allegri: "Chi vivrà vedrà".