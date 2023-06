Juve, Gatti: “Ho dato tutto per cercare di vincere, sono sicuro ci rialzeremo”

Con una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Instagram il difensore della Juve Federico Gatti ha voluto riassumere la sua prima stagione in maglia bianconera: "Se non sfidi te stesso non puoi crescere. Puoi vincere o puoi perdere, ma non puoi rimanere immobile aspettando che qualcosa accada. Non è stato facile essere catapultato in un ambiente dove l’unica cosa che conta è vincere, ambiente stupendo, come l’ho sempre sognato da bambino ma allo stesso tempo pieno di pressioni. Unico al mondo. Ma se vuoi diventare qualcuno quella è la strada, non ci sono scorciatoie. Devi imparare alla svelta e devi sfidare ogni giorno te stesso. Imparare a calmare la mente ed essere paziente.