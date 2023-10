Gatti: “La Juve è una seconda famiglia. Spero di vincere presto un trofeo”

Intervenuto sul canale Twitch della Juve dopo il rinnovo di contratto fino al 2028 , Federico Gatti ha detto: "Oggi è un giorno speciale perché ho siglato il rinnovo. Io avrei voluto fare anche un rinnovo più lungo, oltre il 2028. La Juventus è una seconda famiglia , oggi c’erano i miei genitori e la mia compagna. Proseguire qui è sicuramente una bellissima emozione. Spero di vincere un trofeo. Non so quando sarà, se quest’anno o nei prossimi anni, ma sono sicuro che torneremo a vincere un trofeo. Mi auguro che accada al più presto . Un po’ l’ho già sognato. Stiamo facendo tutto per arrivare a questo obiettivo".

Gatti ha poi rivelato come è riuscito a prendersi il posto da titolare: "La mia voglia giornaliera e il mio non mollare mai mi ha portato a questo. Io però devo ringraziare il mister, i miei compagni di squadra e tutto lo staff. Quando io arrivo qua mi sento veramente a casa. Tutti ti mettono a proprio agio".

Chiosa finale sul suo arrivo alla Juve: "Era una settimana particolare, avevo offerte dalla Serie A e la vedevo come l’occasione della vita. Avevo molte offerte, non sapevo nemmeno io cosa aspettarmi, poi la Juve, che si era già interessata prima, aveva saputo che c’erano molte squadre pronte a fare sul serio e negli ultimi giorni di mercato ha deciso di prendermi. Ricordo di essere partito all’alba da Napoli, penso ci fossero zero gradi e io sono arrivato solo con la camicia, ma ero così travolto dall’adrenalina che quasi non ho sentito niente. Poi avevo fatto gli ultimi mesi al Frosinone, che era la scelta giusta per il mio percorso, e poi è iniziata la mia avventura qui".