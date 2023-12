Juve | Gatti, Giuntoli e non solo: tre bianconeri premiati al Golden Boy 2023

Innanzitutto il nostro Football Director, Cristiano Giuntoli , premiato come “Greatest challenge of the year 2023”, e poi il match winner di Monza, Federico Gatti , che ha ricevuto la Targa Scirea.

Non solo campo, si diceva: Danilo Pinto, AKA DaniPitbull, campione d'Italia nell'ultima stagione proprio con il team Juventus Dsyre, ha vinto il premio Italian Golden Goy Esports 2023. Ora in prestito al Sassuolo, ma bianconera, premiata anche Chiara Beccari, come Best Italian Girl Player Under 21 del 2023".