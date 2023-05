Gatti protagonista in positivo e in negativo del match tra Juve e Milan: prima l'errore sul gol di Giroud, poi il bel gesto a fine partita

Quella contro il Milan non è stata la miglior partita stagionale per Federico Gatti, protagonista in negativo in occasione del gol di Giroud. Il difensore bianconero ha infatti perso le distanze con l'attaccante rossonero, lasciato liberissimo di colpire di testa.