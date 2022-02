Juve, alla scoperta di Gatti, il difensore che ha fatto la gavetta

Acquistato dal Frosinone, resterà ai gialloblù fino alla fine delle stagione. Per il difensore è una scalata dall'Eccellenza alla Serie A.

redazionejuvenews

La Juventus è stata assoluta protagonista della sessione invernale del calciomercato. Oltre a Vlahovic e Zakaria infatti, i bianconeri hanno chiuso anche un altro colpo in prospettiva, che risponde al nome di Federico Gatti, acquistato dal Frosinone per 10 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Bruciato il Torino in un derby di mercato deciso al fotofinish, con i granata che sembravano aver chiuso l'affare per poi essere beffati, il giocatore resterà in prestito in Ciociara fino al termine della stagione e poi si trasferirà a Torino in estate.

Ma chi è Federico Gatti? Difensore centrale, classe '98, è dotato di una struttura fisica importante con il suo 1,90. L'inizio della sua carriera è stata una graduale scalata, con una gavetta che lo ha forgiato. Nel 2018 era in Eccellenza, dove ha vinto il campionato a Verbania, giocando in Serie D l'anno successivo. Nel 2020 l'approdo in Serie C, con la Pro Patria. Solo in questa stagione è arrivato a esordire in Serie B, a 23 anni. Ma, una volta entrato in campo, è diventato subito una certezza per il tecnico gialloblù Fabio Grosso. Partita dopo partita, ha accumulato prestazioni di primo livello e le attenzioni di diversi club in Serie A. Oltre alla qualità difensiva, ha mostrato anche un buon feeling con la porta avversaria: 3 gol in 18 partite.

Grandi prestazioni che hanno portato la sua valutazione a toccare la doppia cifra, come quella che pagherà la Juve al Frosinone. E ora la grande occasione con la maglia più vincente e pesante d'Italia. Prima ci sarà la fine della stagione in Serie B, per completare il suo percorso di crescita senza saltare nessuna tappa. E poi tornerà a Torino. Già perché lui, nativo di Rivoli, è cresciuto nel settore giovanile del Toro. Proprio la squadra che stava per riportarlo a casa, prima che si insorsero i bianconeri. Ora tornerà in Piemonte, ma con la maglia juventina.