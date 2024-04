Juve, Gatti dedica il gol a un amico scomparso: “Ti penso ogni giorno”

Quattro gol in stagione, tutti pesantissimi: Federico Gatti è l'eroe che non ti aspetti. Grinta, personalità e soprattutto la mentalità giusta di non mollare mai. Il difensore della Juve ha deciso la partita contro la Fiorentina e sui social ha voluto dedicare la rete a un suo amico scomparso: "Il destino è strano, il destino è così. Proprio contro la tua squadra del cuore. Questo gol lo dedico a te amico mio, che da quando te ne sei andato non c’è un giorno che non ti pensi. Vittoria importante, di un gruppo che sa lottare l’uno per l’altro. Continuiamo a pedalare!".