Juve, Garzya: “Rovella è forte, Parisi può fare bene in una big”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nella trasmissione Piazza Affari, Luigi Garzya ha parlato di alcuni temi caldi della Juventuse del calcio italiano. In particolare l'ex calciatore ha commentato le mosse bianconere, come quella di voler resistere alle offerte e integrare definitivamente in rosa Nicolò Rovella. Ecco cosa ha detto in merito: “Rovella ha avuto la sfortuna alla Juventus di trovarsi in mezzo a tanti altri centrocampisti di livello. È bravo e forte, gli servirebbe ancora più continuità nel giocare in una squadra di livello”. Promosso inoltre anche l'affare che potrebbe portare dall'Empoli alla Vecchia Signora l'apporto di Fabiano Parisi: “Potrebbe far bene in una big. Anche perché oltre al ruolo di terzino secondo me potrebbe fare bene anche come mezzala. Ha corsa e qualità”.