Juve, Garcia: “Kean serve ma non sarà subito titolare nell’Atletico Madrid”

Intervistato per Tmw, Jorge Garcia , firma di AS, ha parlato del possibile impatto che potrebbe avere Moise Kean all' Atletico Madrid . L'attaccante della Juventus sarebbe dato vicinissimo al trasferimento in questi ultimi giorni di calciomercato. Ecco le parole del giornalista: "Moise fa della velocità e della verticalità le sue principali caratteristiche. Esattamente ciò che serve oggi alla squadra di Simeone . Ai colchoneros là davanti manca energia. Simeone ha detto più volte che la sua rosa in estate non è stata rinforzata a dovere e ora che l'accesso alla prossima Champions - via campionato - non sembra più così scontato, il club è obbligato a fare acquisti".

Garcia ha proseguito: "Kean è stato preso principalmente per sostituire il partente Angel Correa, uno dei pochi calciatori biancorossi in grado di rompere gli equilibri e creare superiorità numerica. L'argentino è a un passo dall'Arabia Saudita e Moise occuperà proprio il suo ruolo. Sinceramente mi sembra una buona scommessa, sempre che Moise capisca rapidamente la filosofia dell'Atletico, che non è semplice. Inizialmente non sarà titolare. Kean arriva con un ruolo secondario in attacco, visto che i due titolarissimi Morata e Griezmann stanno facendo forte. Il fatto che arrivi però da un club importante e vincente come la Juventus lo aiuterà comunque a inserirsi in fretta. Mister Simeone può aiutarlo a tirare fuori tutto il suo potenziale. E anche a livello di formula, sul mercato attuale non ci sono tanti giocatori di questo tipo che possono arrivare in prestito secco".