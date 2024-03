Juve, Garbo: “Rosa non all’altezza. Allegri fa i miracoli”

Garbo ha parlato della squadra della Juventus: per il giornalista, il tecnico Allegri starebbe facendo il massimo con la rosa a disposizione

Intervistato a Tmw Radio, Daniele Garbo ha confrontato la Juventus all'Inter. Ecco le sue parole: "Tutti abbiamo pensato che ci potesse essere il duello Inter-Juve per lo Scudetto ma il pari con l'Empoli ha rotto il sogno. La rosa della Juventus, se l'analizziamo, non è all'altezza".