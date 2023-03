Galeone avverte: “Manovra stipendi? La Juve rischia concretamente la Serie B”

Se l'indagine sulle plusvalenze ha portato alla penalizzazione di 15 punti in classifica, i problemi per la Juve rischiano di non essere finiti qui. Quella delle plusvalenze è infatti soltanto uno dei problemi in casa bianconera e non è neanche il più grave. Intervenuto su Radio Kiss Kiss, infatti, il mentore di Allegri Giovanni Galeone ha detto: "La seconda inchiesta della Juventus (quella sulla "manovra stipendi", ndr.) è pesantissima. Ritengo che i bianconeri rischino concretamente la Serie B".