Galeone: “Allegri è più di un allenatore: si è caricato la Juve sulle spalle”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il mentore di Allegri Giovanni Galeone ha parlato dell'allenatore bianconero e la sua Juve

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha parlato di Allegri: "L’ho visto anche io in tv dopo il Nantes e mi è dispiaciuto, anche perché con me è sempre sereno e tranquillo. Innervosirsi non è da lui, che da buon livornese è sempre ironico e con una battuta per ogni situazione, però c’è da capirlo. Eccome! Pensate sia facile gestire una situazione del genere? Max si è caricato tutta la Juve sulle spalle, con grande responsabilità… Allegri sta facendo molto più che il semplice allenatore e dopo la stangata del -15 ha compattato la squadra e fatto punti. Sul campo ne hanno conquistati 44, gli stessi dell’Inter seconda in classifica".

"Contro il Nantes i bianconeri sono stati anche sfortunati - ha continuato. La Juventus è superiore ai francesi e sono convinto che passerà il turno nella gara di ritorno. Poi non so se riuscirà ad arrivare in fondo all’Europa League perché comunque andando avanti si incrociano squadre di livello, come l’Arsenal".

Sul tridente composto da Di Maria, Vlahovic e Chiesa ha aggiunto: "A me i tridenti piacciono sempre… Di Maria fa giocate straordinarie. Da Vlahovic, invece, mi aspetto di più a livello tecnico. Sull’altra fascia va benissimo Chiesa, ma anche Kostic è prezioso".Cosa servirebbe ora alla Juve? "Marotta. Dirigente equilibrato ed esperto, conosce il calcio e si confronta con l’allenatore. Non a caso con lui Max ha raggiunto due volte la finale di Champions League". Cosa consiglierebbe ad Allegri? "Io lo vedrei bene anche all’estero, dove sarebbe potuto andare anche in passato. Un giretto in Inghilterra glielo consiglierei".