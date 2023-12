Juve, Galderisi: “Vlahovic non deve demoralizzarsi. La strada è giusta”

Intervistato a Radio Bianconera, Giuseppe Galderisi ha parlato dello scarso apporto di Dusan Vlahovic alla Juventus . Ecco le sue parole: " “Nel bene e nel male ho vissuto le emozioni che prova un attaccante, rispetto al momento. Vlahovic a me piace molto, sprigiona energia, fa reparto. Si trova spesso in area al posto giusto, nel momento giusto. Ci sono fasi in cui le cose non vanno bene ed è un peccato che il centravanti serbo non riesca a segnare perché la Juve , al contrario, vive un momento buono, di grande compattezza. Comunque non farei un dramma di questa fase negativa del giocatore".

Da ex attaccante, Galderisi ha poi consigliato all'attuale punta della Juventus: "Lui non deve demoralizzarsi, la porta ha sempre la stessa larghezza, quindi continui a muoversi bene come sta facendo e sfrutti le occasione che gli capitano. Secondo me è un giocatore non completamente esploso e le sue potenzialità non le dimostrato in modo continuo. Vlahovic però è assolutamente da Juve può diventare importante per i bianconeri. Rispetto alla possibile cessione, non entro nel merito delle cose di natura economica che riguardano la società. Nel caso in cui però vendessero il centravanti serbo, sarei proprio curioso di vedere chi prenderebbero al suo posto".