Juve, niente da fare per Gakpo: il talento olandese passa al Liverpool

Il PSV ha ufficializzato la cessione di Cody Gakpo al Liverpool per circa 60 milioni di euro: niente da fare per la Juve

redazionejuvenews

I tifosi del Liverpool hanno passato di sicuro un bellissimo Natale perchè il regalo dei Reds è di quelli di altissimo livello. Ieri infatti è stato ufficializzato l'acquisto di Cody Gakpo, giovane talento olandese del PSV che in questa stagione ha numeri da fenomeno internazionale. Per lui già 12 gol e 14 assistin 19 partite tra campionato e Europa League, e un Mondiale da protagonista.

A ufficializzare il trasferimento è stato il club olandese con il seguente comunicato: "PSV e Liverpool FC hanno raggiunto un accordo sull'imminente trasferimento di Cody Gakpo. L'attaccante 23enne partirà subito per l'Inghilterra dove svolgerà le formalità necessarie per completare il trasferimento. Entrambi i club non stanno facendo annunci sulla tassa di trasferimento. "Ma questo è un trasferimento record per il PSV", ha dichiarato il general manager Marcel Brands".

Gakpo era finito anche nel mirino della Juve che in caso di cessione di Vlahovic dovrebbe andare a rinforzare l'attacco. Alla fine però il talento olandese ha scelto il Liverpool, che se lo è assicurato per la bellezza di circa 42 milioni di euro più 17 di bonus. Cifre che in un momento di crisi societaria come quello che stanno vivendo i bianconeri, sono impensabili. Ennesimo talento sfumato che vola lontano dalla Serie A.