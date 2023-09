Juve, gaffe social per Arthur: la storia pubblicata e poi rimossa

Il brasiliano ex Barcellona si è reso protagonista di una gaffe social nelle scorse ore. Il centrocampista viola -approdarto a Firenze qualche settimana fa durante questa sessione estiva di mercato- avrebbe postato una IG Story dal suo profilo ufficiale dove svelava di essere al lavoro per migliorare il suo italiano. Fin qui tutto ok. Se non fosse che nel mostrare lo schermo del suo pc, tra gli appunti di Arthur erano state elencate diverse parolacce oltre alla parola 'Juve'. Una volta messa online, la storia è stata però rimossa anche se ne è rimasta inevitabilmente traccia.