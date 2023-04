Juve, futuro di Vlahovic sempre più incerto: sirene inglesi per il serbo

Sul futuro dell'attaccante ex Fiorentina ci sono diversi punti interrogativi. Uno dei nodi cruciali a tener banco è il fatto che il serbo fatica a trovare la porta . Appena 11 le reti messe a segno da inizio stagione tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee . Davvero un bottino troppo scarso per uno come lui che a Firenze di reti ne aveva messe a segno ben 50 dal 2018 al 2022.

Il suo destino è in bilico e soprattutto dipenderà anche molto dalla partecipazione alla prossima Champions league o meno. Nel caso in cui la Juve non ci riuscisse potrebbe essere proprio lui stesso a chiedere di essere ceduto.

Diverse le big alla finestra, soprattutto in Premier League, dove in prima fila ci sarebbero Chelsea e Arsenal. Nel primo caso Vlahovic sarebbe l'innesto perfetto per i Blues dopo l'acquisto di Mudryk, Enzo Fernandez e Nkunku. Ma il Chelsea dovrà prima valutare cosa farà Lukaku a fine stagione. Il serbo è un vecchio pallino dei Gunners che lo tengono d'occhio dai tempi in cui vestiva la maglia viola. I bianconeri al momento non si sbilanciano e non parlano di cessione anche se dipenderà molto dall'eventuale cifra che arriverà sul tavolo della dirigenza in estate.