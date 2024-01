Juve, futuro incerto per Chiesa: tre strade percorribili per il futuro

Proprio quando il peggio sembrava essere stato messo alle spalle, ecco che per Federico Chiesa è arrivato nuovamente il tempo di fermarsi. Lo stop, quello che costringerà il calciatore a saltare la trasferta contro il Lecce , non è purtroppo il primo in stagione dell'attaccante italiano. Il giocatore starebbe continuando a convivere con noie fisiche che minerebbero la sua condizione. Allo stesso tempo, la Juventus avrebbe trovato nuova linfa non solo dalla ripresa di Dusan Vlahovic , ma soprattutto dall'esplosione di Kenan Yildiz .

In particolare, la fioritura di quest'ultima apre secondo La Gazzetta dello Sport alcuni nuovi scenari che coinvolgerebbero lo stesso Chiesa per il futuro. Infatti, la sua condizione incerta apre a un dualismo sempre più accesso che potrebbe proseguire anche nella prossima stagione. Sana competizione interna che però dovrebbe ridurre notevolmente il minutaggio in campo del talento italiano. L'alternativa di una convivenza in campo insieme, con un cambio di modulo, appare al momento un ipotesi scartata dall'allenatore. L'ultima soluzione sarebbe invece quella più drastica, con Chiesa indiziato numero uno al sacrificio sul calciomercato per dare ossigeno alle casse bianconere.