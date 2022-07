Juve, Dybala disoccupato. L’esperto: “Dovrà abbassare le pretese”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il procuratore Giovanni Brachini ha parlato della strana situazione di Paulo Dybala . Perchè l'ex Juve non trova una squadra? « Succede che il mercato sta vivendo una trasformazione profonda. Oggi non c’è più la certezza che un giocatore importante e libero strappi un contratto pari o migliore dell’ultimo. Sempre meno club possono spendere : i giocatori dovranno aspettare o adattarsi. E c’è ancora chi pensa agli agenti come farabutti preoccupati di portare a scadenza i giocatori per spremere i club».

«Il prezzo di un calciatore è determinato ormai dal potere di spesa di chi acquista, non dal valore in sé - ha continuato. Ci avviamo verso un nuovo scenario: le disponibilità illimitate di alcuni club scateneranno “guerre” di mercato per i pochissimi oggetti del desiderio rimasti, gli altri faranno molta più fatica a collocarsi. Ma confrontate le classifiche del Pallone d’oro negli anni 90 e nel Duemila con quelle di adesso: che differenza. Bisogna prendere atto che oggi un club può appartenere a uno stato sovrano che non deve rispondere al mercato: quindi avrà risorse sempre superiori ai privati, ai quali non resterà che cercare partnership con principi e sultani... Poi: non interessa a nessuno che i papà e le mamme di giocatori forti possano pretendere commissioni, ma quelli dei giocatori normali no? Si sono trascurati troppi temi ed ecco il risultato. Per fortuna il calcio ha una giustizia intrinseca: non vince solo chi spende di più».