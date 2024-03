Juve, quale sarà il futuro di Allegri? Le parole di Giuntoli e Max

Giuntoli nel pre partita della sfida contro il Napoli ha spiegato: " Allegri? Non è cambiato niente , siamo concentrati sul presente e a tempo debito ci siederemo con lui per programmare il futuro ".

Max a fine partita ha aggiunto: "Io sono l'allenatore della Juve e sono molto contento di esserlo. Ogni anno in questo periodo c'è il dilemma Allegri... Ma è un problema che non esiste perchè c'è una stagione in corso. Sono concentrato su quello".