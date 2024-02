Juve, futuro Allegri: prima la Champions, poi l’incontro con la dirigenza

Quale sarà il futuro di Allegri? Max ha in mente di incontrare la dirigenza della Juve ma non prima di aver raggiunto l'obiettivo Champions

Nei prossimi mesi è in programma un incontro con la dirigenza bianconera ma per il momento Max è concentrato al 100% sul terreno di gioco. Secondo Giovanni Albanese, infatti, Allegri incontrerà Giuntoli e Manna solo dopo aver raggiunto un piazzamento in Champions League.