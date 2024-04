Juve, furia Vlahovic al momento del cambio: rabbio e sguardi di fuoco con Max

Juve-Milan, 62' minuto di gioco: sul risultato di 0-0 Allegri sostituisce Vlahovic per far entrare Milik. Il serbo non era mai stato sostituito così presto in stagione e non ha preso molto bene il cambio. Al momento dell'uscita dal campo il classe 2000 ha infatti colpito con una manata la panchina, ha calciato una bottiglietta e poi ha tirato un'occhiataccia ad Allegri. Momenti di grande tensione. Al termine della partita l'allenatore italiano ha spiegato: "Con Vlahovic non è successo niente, il cambio in quel momento era opportuno. I cambi nelle ultime partite hanno dato buoni segnali. L’importante è che Vlahovic abbia fatto una buona prestazione".