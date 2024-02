I migliori e i peggiori in campo della partita di Serie A tra Juve e Frosinone: continuano i problemi in difesa

Roberto Maccarone Redattore 25 febbraio - 14:27

I problemi in fase difensiva sono evidenti e Allegri non riesce a trovare una soluzione ma per fortuna Vlahovic e Rugani sono riusciti a salvare la situazione portando a casa la vittoria.

Tra i TOP è quindi impossibile non citare il bomber serbo, una delle pochissime note liete di questa partita. Il classe 2000 è in forma super, vero trascinatore della squadra. Promosso a pieni voti anche Rugani, autore del gol vittoria e sempre positivo quando chiamato in causa. Prestazione più che positiva anche per McKennie autore di due assist e ormai punto fermo della Juve. Promosso anche Alcaraz, non perfetto ma propositivo.

I FLOP si sprecano. Bocciata tutta la difesa della Juve, in blocco, da Bremer fino a Rugani. Male anche Kostic così come Locatelli, ma incisivi e spesso disattenti. Rimandato Chiesa. L'italiano dà sempre l'impressione di poter fare quel qualcosa in più... ma alla fine non ci riesce. Peccato.

