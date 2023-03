I TOP e FLOP di Juve-Friburgo: Di Maria un faro, Vlahovic ombra

La Juventus ha battuto 1-0 il Friburgo all'Allianz Stadium nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League . A decidere il match il gol di Di Maria. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo ? Andiamo alla scoperta dei TOP e FLOP del match.

Tra i TOP non può mancare Di Maria. L'argentino ha sbloccato il risultato con un colpo di testa perentorio da centravanti e ha deliziato il pubblico con le sue giocate. E' lui il faro tecnico di questa Juventus. Kostic si è confermato un assistman instancabile, con il cross al bacio per l'1-0 del Fideo. Da rimarcare la prestazione di Danilo, molto attento dietro, si è anche fatto vedere davanti. Molto bene Locatelli in interdizione.