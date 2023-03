Friburgo, Sallai: “Di Maria è un fenomeno, Kostic fortissimo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore del Friburgo Sallai ha parlato della sfida in programma contro la Juve: “Eravamo contenti del sorteggio, non si gioca tutti i giorni contro la Juventus. Siamo eccitati al solo pensiero di una partita così importante. Per noi è una grande occasione. A questi livelli non ci sono avversari facili. Se giochiamo da squadra però tutto è possibile. Dobbiamo essere pronti a sacrificarci. Anche perché in quello stadio le gambe tremano”.