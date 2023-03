Infortuni e due match decisivi: la Juve è pronta al mini tour de force

Bonucci, Alex Sandro, Pogba, Kaio Jorge e Milik, a cui vanno aggiunti Bremer, Di Maria e Chiesa non al meglio: la lista degli infortunati in casa Juve è lunga. Allegri non potrà contare su alcuni dei suoi migliori giocatori in una fase della stagione in cui invece dovrà dare il tutto per tutto. Nel giro di quattro giorni, infatti, i bianconeri affronteranno prima il Friburgo in Europa League e poi l'Inter in Serie A. Un vero e proprio piccolo tour de force prima della pausa per le nazionali.