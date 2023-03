Juve, Fresneda: “Orgoglioso dell’interesse ma nella testa c’è il Valladolid”

Con 11 partite di Serie A ancora da giocare, la Coppa Italia e l' Europa League , la stagione della Juve è ancora molto lunga . Saranno due mesi intensi, ricchi di partite decisive. I bianconeri dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica può ancora sperare di raggiungere il quarto posto, che al momento dista appena sette punti. Nonostante questo, però, la dirigenza della Vecchia Signora ha già cominciato a pensare alla prossima stagione.

Uno dei reparti che andrà sicuramente rinforzato è la fascia destra , dove al momento a contendersi una maglia da titolare sono Cuadrado e De Sciglio . Il colombiano ha il contratto in scadenza e con l'età che avanza non è da escludere un suo addio. Tra i possibili sostituti la Juve sta pensando a Holm dello Spezia o al giovanissimo Fresneda del Valladolid .

Il classe 2004 intervenuto nel post partita del match tra Spagna U19 e Ucraina ha detto: "Sono orgoglioso dell'interesse della Juve, ma lo dico sempre: sono anche adesso in una grande squadra, il Valladolid. Nella mia testa c'è solo la mia squadra e, in questi giorni, anche la Nazionale". Per il momento, quindi, Fresneda sembra concentrato sul presente: fin qui 15 presenze e tante ottime prestazioni con la maglia della squadra spagnolo. Staremo a vedere.