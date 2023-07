Juve, accordo per un anno con il freestyler Adonias Fonseca

Questa è l’opportunità della mia vita e non ho parole per ringraziare chi mi ha dato questa opportunità. Non vedo l’ora di realizzare dei contenuti fantastici per i social media della Juventus e spero che i tifosi possano accettarmi come un vero bianconero". Un’iniziativa a cui ha assistito anche Mike Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer di Juventus: "Siamo il primo club di calcio a lanciare in questa maniera un evento legato al mercato del freestyle. È stato molto bello vedere esibirsi questi talenti provenienti da più parti del mondo. Ora, per la nuova stagione, avremo il supporto di un freestyler top level con il quale potremo sviluppare nuovi contenuti".