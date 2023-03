Juve, sprint per Frattesi: adesso i bianconeri puntano il neroverde

Davide Frattesi è un po' più vicino alla Juventus. I bianconeri hanno sondato il terreno per il centrocampista del Sassuolo.

redazionejuvenews

Il calciomercato si avvicina sempre di più e la Juventusinizia a sondare il terreno per qualche innesto, processo giudiziario permettendo. Infatti, i bianconeri, in estate, diranno addio a diversi calciatori, e la Vecchia Signora non vuole farsi trovare impreparata. Uno dei papabili che potrebbe salutare è Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza a giugno, e le cifre per il prolungamento sono al momento proibitive per i bianconeri.

Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da TMW, la Juventus, avrebbe accelerato per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. La mezz'ala piace da tempo, ma nelle ultime ore, i bianconeri sembra che abbiano staccato le altre pretendenti per il classe '99. La cifra per il cartellino dell'ex Monza dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni, sperando anche in uno sconto, visti i buoni rapporti con il club emiliano.

Per lo stipendio di Frattesi non dovrebbero esserci grossi problemi, considerando che il centrocampista neroverde percepisce 1,3 milioni, cifra che rientra perfettamente nel range delle casse bianconere. Inoltre, l'eventuale innesto del classe '99 permetterebbe alla Juventus di continuare sulla politica giovani ed italiani, completando il reparto del centrocampo con Locatelli, Miretti e Fagioli, in attesa dei ritorni di Rovella e Cambiaso e del possibile arrivo di Vicario.