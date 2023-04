Juve, il fratello di Rabiot non ci sta: “Arbitro scandaloso”

In realtà annullare la rete di Di Maria è stata una decisione giusta da parte dell'arbitro, o meglio, giusta dopo il controllo al VAR. Il fallo di Milik su Lobotka era infatti evidente e Fabbri avrebbe dovuto annullare l'azione anche senza l'intervento del VAR. Ben peggiore, invece, la mancata espulsione di Gatti nel primo tempo, che avrebbe meritato il cartellino rosso dopo il colpo in faccia a Kvaratskhelia. Serata no per Fabbri