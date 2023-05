Juve, Dalla Francia: il futuro di Igor Tudor sempre più in bilico?

Sul tema d'altronde Allegri ha già detto la sua: "La Juve riparte da me? Assolutamente sì, a meno che la società non decida di cambiare, però io ho voglia ed entusiasmo. Potevo andare in squadre già pronte per vincere, ma sono tornato alla Juve perché sapevo che era più difficile farlo, quindi mi sarei messo in discussione. Con la proprietà ho un rapporto speciale, ero in debito verso di loro. È stata una sfida e le sfide vanno vinte. Non è tutto da buttare, c’è una buona base per il futuro". A questo punto è tutto in mano al club.